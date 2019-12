Afyonkarahisar'da ??ocuklar ???mesin' projesi

Afyon Kocatepe ?niversitesi (AK?) M?hendislik Fak?ltesi ?n?aat B?l?m? ??retim G?revlisi S?leyman G?cek ?nc?l???nde fak?lte ??rencileri taraf?ndan ??ocuklar ???mesin' projesi ba?lat?ld?. 3 y?ld?r devam eden proje kapsam?nda bug?ne kadar yakla??k 2 bin ?ocuk sevindirildi.

Afyon Kocatepe ?niversitesi M?hendislik Fak?ltesi ?n?aat M?hendisleri Kul?b? taraf?ndan organize edilen ??ocuklar ???mesin' projesine binlerce ki?i destek verdi. ?lkokul ve ortaokul ??rencilerine k??l?k eldiven, bere ve atk? hediye edilen projede ?niversite ??rencileri k???k ??renci karde?lerini mutlu etti. 3 y?ld?r ger?ekle?tirilen projede kul?p ?yeleri en son yapt?klar? etkinlikle Ordu G?lk?y Emirler ?ehit Bilal ??tak ?lkokulu ??rencilerini sevindirdi. Okul ??rencileri de ??retmenleri ile birlikte ?niversite ??rencilerine i?aret dili ile video ?ekerek te?ekk?r etti. Bug?ne kadar bin 600 ??rencinin y?re?ini ?s?tan proje her y?l ba?lat?l?p, k?? ay? boyunca devam ettirilecek.

"Amac?m?z ?ocuklar?n hem ellerini hem g?n?llerini ?s?tmak"

M?hendislik Fak?ltesi ?n?aat B?l?m? ??retim G?revlisi S?leyman G?cek konuyla ilgili yapt??? a??klamada, ?ocuklar?n hem ellerini hem de y?reklerini ?s?tmak i?in yola ??kt?klar?n? s?yledi. D?zenledikleri kampanyaya yo?un ilgi g?sterildi?inin alt?n? ?izen G?cek, ?Her sene oldu?u gibi bu y?lda slogan?m?z de?i?medi belki s?k?ld?lar ama yine biz ayn? ?eyleri s?yl?yoruz. Gelece?imizin gen?leri ???mesin diye yola ??kt?k ve kampanyaya bu ?ekilde ba?lad?k. Hocalar?m?z, ??renci arkada?lar?m?z kar?nca karar?nca bir ?eyler verip bizlere destek olmaya ?al??t?lar ve kampanya boyunca da ?ok ciddi anlamda beklentimizin ?zerinde destek ald?k. Sadece Afyon'da de?il T?rkiye'de bir ?ok arkada??m?z bize maddi manevi katk?da bulunmak istediler. Biz 300'e yak?n atk?, bere, eldiven tak?m? toplayabildik. Bunlar? hediye paketi yap?p Ordu'nun G?lk?y il?esine g?nderdik. Di?er kalanlar? ise Afyonkarahisar'?n k?ylerindeki ?ocuklara hediye edece?iz. Amac?m?z onlar?n hem ellerini hem de g?n?llerini ?s?tmak? diye konu?tu.

"Kampanyaya ilgi bizi olduk?a mutlu etti"

Kul?p Ba?kan? Ali ?hsan Tosun ise, fark?ndal?k olu?turmak i?in b?yle bir kampanya d?zenlediklerini ifade ederek, ?Biz burada fark?ndal?k olu?turmaya ?al??t?k. Afyon'un so?u?una kar?? ??kabilmek i?in arkada?lar?m?za hediye yollamak amac?yla b?yle bir etkinlik yapt?k. Etkinli?e kat?l?m bekledi?imizden kat kat fazla oldu. Asl?nda biz bu kadar da beklemiyorduk. Bu ilgi bizi olduk?a mutlu etti" dedi.

Kul?p ?yesi Eda Bakay da, ?ocuklar? hediyelerle sevindirmek istediklerini belirterek, ?Kampanyam?za ?ok fazla geri d?n?? ald?k. Burada bir?ok insan eski olsun yeni olsun e?yalar getirmi? bizi ?ok sevindirdi onlar da. Bu kadar ilgi beklemiyorduk. Herkes ?ok yard?m etti" ?eklinde konu?tu.

Kul?p ?yesi Hande ?ankaya ise, k???k karde?lerini hediyelerle sevindirdiklerini s?yleyerek, olumlu geri d?n??ler ald?klar?n? dile getirdi.