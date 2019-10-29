Afyonkarahisar'da cumhuriyet coşkusu

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programla büyük bir coşku içinde kutlandı.

Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, kutlama programı öncesi “Atatürk'ün Afyonkarahisar Ziyaretleri” adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Vali Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların selamlanması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Vali Tutulmaz yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ortak eseridir. Bu eserin temelleri işte üzerinde durduğumuz bu aziz memlekette atılmıştır. 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de cumhuriyetin ilk ışıkları yakılmıştır. O ışık bugün bütün vatanı aydınlatmaktadır. Cumhuriyet bugün 82 milyon vatandaşı aynı çatı altında buluşturan, onların haklarını muhafaza eden, hür ve özgür kılan eşsiz bir hazinedir. Cumhuriyetin bizlere sunduğu kazanımlarla bugün buradan özgürce fikirlerimizi ve düşüncelerinizi paylaşıyor eylemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Cumhuriyet sadece ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen prangaları söküp atmakla kalmamış zihinlerin gömülmek istediği karanlıkları da ortadan kaldırmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaştan yeni çıkmış, yorgun ve hasta olan bu ülkenin iyileşmesinin, çağdaşlaşmaktan ve özgür bir toplumdan geçtiğini düşünüyordu. Bu değerlerle, yoksul ve esir ülkelere örnek olacağımızı bütün bunların cumhuriyet ile mümkün olduğunu düşünüyordu. İşte cumhuriyet böyle bir dönemde doğdu. Cumhuriyetin yaydığı ışıkla hem ülkemize hem de zihinlerimizin karanlık köşelerine ışıklar taşıdık. Hep birlikte aydınlandık. Fabrikalar ve sanayi tesisleri ile üretmeye başladık. Eğitim seferberliği ile Anadolu insanını ilerici çağdaş nesiller haline getirmeye başladık" ifadelerini kullandı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden programda, Devlet Konservatuvarının konseri ve akabinde Afyonkarahisar Belediye Mehteran Takımı'nın gösterisi ile izleyiciler cumhuriyetin kurulduğu topraklarda zafer coşkusunu tekrar yaşadı. Törenin devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Mustafa Tutulmaz ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Tören geçişi yapıldı

Ödüllerin verilmesinin ardından Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde askeri birlikler, gaziler, şehit yakınları, sporcular ile öğrencilerin katılımıyla tören geçişi gerçekleşti. Törenin sonunda Vali Mustafa Tutulmaz ile diğer protokol üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninin düzenlenmesinde emeği geçen kamu görevlilerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz. İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, milletvekilleri Burcu Köksal, Mehmet Taytak, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.