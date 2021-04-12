Afyonkarahisar'da da Ramazan ayı buruk başladı

Ramazan ayının başladığının müjdecisi olan ilk teravih namazı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da kılınamadı.

Korona virüs vaka sayılarının artması üzerine teravih namazlarının bu Ramazan ayında camilerde değil, evlerde kılınmasına karara verilmişti. Bu nedenle camilerde Ramazan'ın müjdecisi ilk teravih namazı kılınamadı. Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii Müezzini Mevlüt Kiraz, teravih namazının camilerde değil de evlerde kılınacak olmasının cemaatte bir burukluğa neden olduğunu ifade ederek, “Korona virüsten dolayı malum Ramazan coşkusu yok gibi ortalıkta. Elbette cemaatimizde bir burukluk var. Dua edelim inşallah bugünler geride kalsın ve o eski güzel Ramazanlara tekrar kavuşalım” diye konuştu.