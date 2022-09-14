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Afyonkarahisar'da dağları kınalı keklik süsledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen onlarca kınalı keklik aynı anda Bolvadin ve Çay ilçelerinde doğaya salındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Keklik Üretim Tesisinde yetiştirilen onlarca kınalı keklik aynı anda Bolvadin ve Çay ilçelerinde doğaya salındı.


Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan Keklik Üretim Tesisindeki kınalı keklikler kafeslerle Çay ve Bolvadin ilçelerine getirilerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince doğaya salındı. Kafeslerin açılmasıyla dört bir yana uçuşan kekliklerin kanat çırpışları dağlardan yankılandı.

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