Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

DEAŞ terör örgütün Irak yapılanmasında yer aldıkları değerlendirilen 2 şahıs Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, kent merkezi Mecidiye mahallesinde ikamet eden Irak uyruklu Saleh Abdulcabbar Jasım A.C., adresine yapılan baskıda, Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezinde bulunan Irak uyruklu Saddam Elakidi isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şahısların Bir dönem Irak'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtildi. Gözaltına alınan şahıslardan Saddam Elakidi isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Saleh Abdulcabbar Jasım A.C., isimli şüpheli şahıs ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılarak, deport (sınır dışı) edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.