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Afyonkarahisar'da "Değerler Eğitimi” devam ediyor

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ortaokul ve liselerde devam eden “Değerler Eğitimi" seminerle devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ortaokul ve liselerde devam eden “Değerler Eğitimi" seminerle devam ediyor.


Programda, Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilere yönelik, Vaiz Hasan Maraşlıoğlu tarafından seminer verildi. Manevi Danışman Yusuf Özçelik ise gençlik çalışmalarını tanıttı. Öte yandan öğrenciler, merak ettikleri soruların da cevaplarını buldu.

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