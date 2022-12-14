Afyonkarahisar'da DEHA projesi devam ediyor

DEHA projesinin kasım ayı konusu olan, "Adab-I Muaşeret Kuralları" ele alındı. Bu çerçevede Yeşilhisar Yunus Emre Ortaokulu, Çayırpınar Şehit Mehmet Şimşek İlkokulu Değirmenayvalı İlkokulu, Derbent Ortaokulu, öğretmenlerinin eşliğinde birçok etkinlik düzenledi. Bu çerçevede bazı öğrenciler yaşlı kılığına girerek, büyüklere saygıya dikkat çekerken, bazı öğrencilerde okul etrafındaki çöpleri temizleyerek, temizliğini önemini anlatmaya çalıştı.