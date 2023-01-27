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Afyonkarahisar'da depolardaki tohumluk patatesler kontrol edildi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hasadı gerçekleşen ve diğer illerde hasat edilip Afyonkarahisar’da depolanan tohumluk patateslerin yaptı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hasadı gerçekleşen ve diğer illerde hasat edilip Afyonkarahisar'da depolanan tohumluk patateslerin yaptı.


Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Emirdağ, Şuhut, Dinar, İhsaniye, Bolvadin ve Kızılören ilçelerinde yaklaşık 6 bin 150 dekar alanda tohumluk patates ekilişi yapıldığı kaydedildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:


“Tohumluk patateslerin sertifikasyona esas tüm kontrolleri müdürlüğümüz tohumluk kontrolörleri tarafından yapılmaktadır. Üretimi yapılan tohumluklardan sertifikasyona esas olmak üzere gerekli numuneler alınarak ilgili laboratuvara analiz için gönderilmektedir. Üreticilerimiz tarafından sertifikalı tohum kullanımı verim ve kalite artışı açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sertifikalı tohum ile toprakta mevcut ve tohumla taşınan bazı hastalıklardan dolayı oluşan kayıplar minimum düzeydedir.”

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