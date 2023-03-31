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Afyonkarahisar'da depremde vefat edenler için Kur'an ziyafeti

Afyonkarahisar İmaret Camii’nde depremde hayatını kaybedenler için Kur’an ziyafeti programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İmaret Camii'nde depremde hayatını kaybedenler için Kur'an ziyafeti programı gerçekleştirildi.


Programa, Diyanet işleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Kurra Hafız Osman Şahin, Üye Kurra Hafız Fatih Okumuş, Üye Kurra Hafız Sedat Aydınlı katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Şahin tarafından yapılan sohbetle devam etti. Ardından, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından depremde vefat eden ve tüm ahirete göç edenler için, memleketin birlik ve beraberliğinin daim olması, yeryüzü ve gökyüzü afetlerinden millettin ve memleketin muhafaza olunması için dua edildi.

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