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Afyonkarahisar'da depremzedeler İftar programı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çiğiltepe KYK yurdunda bulunan depremzedeler iftarda bir araya geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çiğiltepe KYK yurdunda bulunan depremzedeler iftarda bir araya geldi.


Programa, İl Müftüsü Sinan Kazancı, KYK Müdürü Mustafa Asan, KYK Çiğiltepe Nöbetçi Yurt Müdürü Canan Gümüşkanat, Manevi Rehberler ve depremzede vatandaşlar katıldı. Depremzede vatandaşlarla sohbet eden Kazancı, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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