Afyonkarahisar'da depremzedelere kütüphane kuruldu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Gençlik Kolları tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tınaztepe KYK'da kalan depremzede aileler için kütüphane oluşturuldu.

İl Müftülüğü tarafından oluşturulan "Manevi Destek ve Din Hizmetleri" ekibi ile İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç başkanlığında yapılan toplantı sonrasında ekipler, depremzede ailelere bir taraftan manevi destek hizmetleri sunarken bir taraftan da depremzede aileler için oluşturulan kütüphane için çalışmalarda bulundu. Depremzede vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim, Diyanet ve TDV yayınlarından oluşan kitaplar ayrıca seccade gibi ihtiyaçlardan oluşan paketler hazırlanarak Tınaztepe KYK Yurt Müdürlüğüne teslim edildi.