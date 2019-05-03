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Afyonkarahisar'da “Dijital Okuryazarlık” eğitimi

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) KOBİ Akademisi tarafından “Dijital Okuryazarlık” eğitimi verildi.


ATSO KOBİ Akademisi tarafından, ATSO hizmet binasında “Dijital Okuryazarlık” eğitimi verildi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Köse, “Günümüzde dijital alanda hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Buna hepiniz şahit oluyorsunuz. Dijital ortamı kullanmak zorunluluk hâline geldi. Dijital ortamı kullanmayan işletmeler yok olmaya mahkumdur. Dijital Okuryazarlık eğitiminin önemi de buradan kaynaklanıyor. Üyelerimizin her alanda bilgi sahibi olmasını istediğimiz için böyle bir eğitim başlığı belirledik” dedi.

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