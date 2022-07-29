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Afyonkarahisar'da din görevlileri yarıştı

Afyonkarahisar’da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada Emirdağ Dağılgan Köyü Camii İmam Hatibi Sadettin Dinç birinci oldu.

Afyonkarahisar'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada Emirdağ Dağılgan Köyü Camii İmam Hatibi Sadettin Dinç birinci oldu.


2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla Afyonkarahisar Müftülüğü koordinesinde bilgi yarışması düzenlendi. Din görevlilerinin mesleki yönden kendilerini geliştirmeleri, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmeleri ve hizmet süresince kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla Miftah Kur'an Kursu'nda bilgi yarışması düzenlendi.

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