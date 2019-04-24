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Afyonkarahisar'da din görevlilerine DASK eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İl Müftülüğü işbirliği ile 305 kişilik din görevlisine Afet Bilinci ve Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) hakkında eğitim gerçekleştirildi.


Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen eğitime katılan din görevlilerine 50'şer kişilik gruplar halinde AFAD İl Müdürlüğü uzman personellerince bir hafta boyunca Afet Bilinci ve DASK bilgilendirme eğitimi verildi. Toplum kanaat önderleri grubunda yer alan imamların afetlere yönelik farkındalığının arttırılması, herhangi olası bir afet ve acil durumda topluma rehberlik yapması amacıyla Müdürlüğümüz uzman personeli tarafından afet eğitimi verildi. Eğitime katılan gruplar eğitimin kendileri için faydalı olduğunu belirterek, eğitimden memnuniyetlerini ifade ettiler. Bu bilgilerin ve eğitimin imamlar vasıtasıyla cami cemaatlerine de ulaşması hedeflendi.

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