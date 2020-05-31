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Afyonkarahisar'da dinleme tesisleri misafir kabul etmeye hazır

Türkiye’nin kavşak noktası konumunda olan Afyonkarahisar’da dinlenme tesisleri bu gece itibarıyla sona erecek olan şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının ardından tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin kavşak noktası konumunda olan Afyonkarahisar'da dinlenme tesisleri bu gece itibarıyla sona erecek olan şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının ardından tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.


Covid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında şehirlerarası ulaşım kısıtlaması bu gece itibarıyla sona eriyor. Bu çerçevede şehirlerarası trafiğin hareketlenmesi bekleniyor. 4 bölgeyi birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da dinlenme tesisleri de misafir kabul etmek için son hazırlıklarını yapıyor. Bu kapsamda lavabolardan sosyal alanlara kadar dinleme tesislerinde misafirlerin ağırlanacağı her yerde önemli tedbirler alındı.


Afyonkarahisar'da günlük ortalama 5 bin misafir ağırlayan bir tesisin müdürü olan Murat Ergin, tesislerinde son hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Bu çerçevede konukların sağlığına önem verdiklerini ifade eden Ergin, “Normalleşme çerçevesi içeresinde Pazartesi günüden itibaren gelen misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Bu çerçevede sosyal mesafe kuralları içinde masa düzeni olsun massalar arası mesafe olsun, tüm uyarıcı levhalarımızı açmış bulunmaktayız. Tek kullanımlık tuzlar, çatal kaşık bunların tedarikini yapıyoruz. Tüm hızıyla hazırlıklarımız devam ediyor. Gelen misafirlerimize sosyal mesafe içerisinde sunumlarımız personel tarafından yapılacaktır. İnşallah bu geceden itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Günlük en az 4 bin 5 bin kişi ağırlamaya düşünüyoruz. Tabi ilerleyen günlerde sezonla birlikte bu rakam daha da artar diye düşünüyorum” dedi.


Öte yandan tesiste sosyal alanların yanı sıra lavabolarda da önemli tedbirler alındı.

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