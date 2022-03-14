Afyonkarahisar'da ‘doktorlu' ambulans dönemi başladı

Afyonkarahisar İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mustafa Ali Kurt, kentte artık doktorlu ambulans hizmeti verilmeye başlandığını kaydetti. Kurt, uygulamaya geçilmesindeki en büyük etkinin ise kent genelinde doktor sayısının yeterli olması olduğunu ifade etti. Kurt, “Afyonkarahisar'da 41 ekibimizle halkımıza hizmet vermekteyiz. Yetkin ve etkin acil yardım hizmeti veriyoruz. Kent merkezinde 9 ekibimizle hizmet veriyoruz. Yıl da 65 bin hastamız ambulanslarımızla acil yardım yardım hizmeti almaktadır. Toplam 550 personele sahibiz. Covid-19 döneminin ağır çalışma şartlarında arkadaşlarımız yetkin ve etkin şekilde fedakâr bir şekilde çalışmalarına devam etmiştir. Merkez istasyonumuzda bulunan bir istasyonumuzda ocak ayından itibaren doktorlu ekimiz hizmet vermeye başlamıştır. Diğer illerde olduğu gibi kentimizde de doktorlu ekibimiz halkımıza hizmet vermektedir. Şehirler arası hasta naklinde görev almada riskli ve önem arz eden durumlarda doktor nezaretinde ve sağlık personelimizin nezaretinde naklin sağlanması vak'aların güvenli bir şekilde hastaneye ulaşmasında çalışmalarına devam etmektedir” dedi.