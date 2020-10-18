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Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüyü polis affetmedi

Afyonkarahisar’da otomobiliyle drift yapan sürücüyü tespit eden polis şahsa 6 bin 141 lira para cezası kesip, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

Afyonkarahisar'da otomobiliyle drift yapan sürücüyü tespit eden polis şahsa 6 bin 141 lira para cezası kesip, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.


Olay, Bolvadin'in Yakup Şevki Paşa Mahallesi'ndeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bir otomobilin drift yaptığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede plakaya ve sürücüye ulaştı. Yakalanan otomobilin sürücüsü M.T.'ye, 6 bin 141 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.


Öte yandan kavşağa giren otomobil sürücüsünün, drift yapma görüntüleri MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde sürücünün kendisi ile birlikte çevredekilerin canını hiçe sayarak drift yaptığı görüldü.

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