Afyonkarahisar'da Drone Destekli Arama Kurtarma Ekibi kuruldu

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hazırlanan ve bir kalkınma ajansı desteklenen ‘UMKE Gönüllülerine İHA-1 Eğitim Projesi'nin eğitim çalışması yapıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Pala, arama ve kurtarmalarda kullanılan dronların, riskleri azaltmanın yanında insan hayatı kurtarmada da oldukça büyük bir etkisi olduğunu söyleyerek eğitimin verimli geçmesini diledi. Pala ayrıca projeyle Afyonkarahisar ve bölgesi adına önemli bir adım atıldığını ifade ederek bu çerçevede kentin, Ankara ve Antalya'dan sonra, bölge iller arasında ilk olarak medikal anlamda Drone Destekli Arama Kurtarma Ekibine sahip olacağını, oluşabilecek komplikasyonlara karşı, acil müdahale anlamında, tam bir şekilde daima hazır olduğunu kaydetti.

Eğitim sonunda yapılan törenle katılımcılara sertifika verildi.