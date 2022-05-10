Afyonkarahisar'da düzenlenen festivalde engelli bireyler gönüllerince eğlendi

Afyonkarahisar'da düzenlenen festivalde engelli bireyler gönüllerince eğlenerek; “Biz de hayatın içindeyiz” mesajı verdi

Afyonkarahisar'da Engelliler Haftası kutlamaları çerçevesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelliler Festivali bu yıl yine büyük bir katılım ve coşkuyla kutlandı. Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, diğer protokol üyeleri ve engelli bireylerin katıldığı festival kortej yürüyüşle başladı. Anıt Park önünden başlayan yürüyüş Ordu Bulvarı üzerinden devam ederek Zafer Meydanı'na sona erdi. Meydanda devam eden festivalde engelli bireyler tarafından hazırlanan halk oyunları festivale renk katarken söylenen şarkılar da katılımcıları eğlendirdi.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, tüm engelli bireylerin her zaman yanlarında ve destekçisi olduklarını kaydederek “O kadar güzel ki sizlerle (engelli bireyler) beraber olmak. Hayatın bütün koşuşturmaları içerisinde bizler hayatınızı kolaylaştırmak yerine bazen zorlaştırsak da sizler hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadan hayatın bütün zorluklarına bütün çilelerine sabırla azimle mücadele ediyorsunuz. Aileleriniz sizleri gözlerinden sakınıyor, hem sizler onları sevindirmek için bir mücadele içindesiniz. Bizler sizleri görünce sizlerden moral buluyoruz. Sizlerin bize bakışlarınızla tekrardan güç buluyoruz. Aslında tam hayatı istediğiniz gibi kolaylaştırmışta değiliz. Buna rağmen bize öyle hoş görüyle bakıyorsunuz ki ufacık bir şey yaptığımızda öyle teşekkür ediyorsunuz ki insan bunun karşısında eziliyor ve biraz daha çalışma azmi buluyor. İnşallah sizler için hayatı Afyonkarahisar'da çok daha fazla kolaylaştıracağız.” dedi.

Konuşmaların ardından yöresel ürünlerin satışının yapıldığı standın açılış yapılması ile festival sona erdi.