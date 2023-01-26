Afyonkarahisar'da düzensiz göçmen denetimi

Yurt genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' Afyonkarahisar'da yapıldı. Denetimlerde şüpheli şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde evraklarında eksiklik olan ya da yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen şahıslar gözaltına alınıp ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimlerde 69 ekip görev alırken 960 şahıs, 221 araç ve 128 metruk bina denetlendi. Denetimler sonrasında 1 şahıs ve 3 araç hakkında işlem yapıldı.