Afyonkarahisar'da Eber ve Akşehir göllerinin sorunları değerlendirildi

Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Eber ve Akşehir Gölü Yönetim Revize Planı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Eber ile Akşehir göllerinin önemli sulak alanlarından olup kapalı bir havza olması sebebiyle büyük bir öneme sahip olduğunu, gölün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gölü besleyen derelerin korunmasının önemli olduğunu belirtti. Kaya, pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olması sebebiyle gölün büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın da, sulak alanlardan önemli bir yere sahip olan Eber Akşehir Gölü sulak alanlarının önemine ve korunmasına vurgu yaptı.

Çalıştay kapsamında Eber Akşehir Gölü sorun ağacı irdelenmiş ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kararlar alındı. Ayrıca, paydaş kurumların görev ve sorumlulukları da belirlendi.