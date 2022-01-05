Afyonkarahisar'da eğitimciler öğrencilerin sınavlardaki başarılarını arttırmak için toplandı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü Metin Yalçın idaresinde gerçekleştirilen toplantıda Şube Müdürü Medeni Buğra ile Ali Kanık da hazır bulundu. Müdürlük bünyesinde oluşturulan Akademik Başarı Komisyonu üyelerinin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Müdür Yalçın, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Afyonkarahisar'daki öğrencilerin merkezi sınavlardaki akademik başarılarını artırmaya yönelik okullarda yapılacak olan çalışmaları planladıklarını söyledi. İl Müdürlüğü bünyesinde Akademik Başarı Komisyonu kurduklarını ifade eden Yalçın; “Bu komisyonumuz ile şunu amaçlıyoruz. Koordinasyonu sağlayarak saha çalışmalarımızı arttırmak istiyoruz. Yapılacak sınavlarla ilgili değerlendirme, analizlerde bulunmak, bu çalışmalarla ilgili idareci, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, veli farkındalığı oluşturmak istiyoruz” dedi.

Toplantı saha çalışmalarının değerlendirilmesiyle sona erdi.