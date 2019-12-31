İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da ‘Ekranı bırak bana bak' projesi

Mili Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ‘Teknolojiyi Bilinçli Kullanma’ konulu etkinlik gerçekleştirdi.

Mili Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi' projesi kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ‘Teknolojiyi Bilinçli Kullanma' konulu etkinlik gerçekleştirdi.


‘Ekranı Bırak Bana Bak' sloganı ile Okul Müdür Yardımcısı Semra Karakaya koordinatörlüğünde tüm öğretmenlerin desteğiyle başlatılan proje kapsamında minik öğrencilerin, aileleriyle ve daire müdürleriyle daha verimli zaman geçirmeleri sağlandı. Yıl boyunca devam ettirilecek olan projede okulun minik öğrencileri öğretmenleriyle birlikte başta Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve diğer daire müdürlerini ziyaret ederek, akıl oyunları oynadı. Bu sayede il müdürleri teknolojiden uzak kalırken, öğrencilerde hoş vakit geçirdi. Yine proje kapsamında minik öğrenciler akşam evlerinde de aynı uygulamayı aileleriyle gerçekleştirdi. Ailelerin de teknolojiden uzaklaşıp çocuklarına daha verimli vakit ayırmaları hedeflenen etkinlik, herkese örnek oldu.


Aileler çocuklarıyla daha verimli vakit geçirdiler


Okul Müdürü Figen Memiş yaptığı açıklamada, başlattıkları proje kapsamında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başta olmak üzere birçok kuruma okul öğretmenleri ve öğrencileri ile ziyaret ettiklerini belirten Müdür Memiş, “Çok olumlu ziyaretlerimiz oldu. Ziyaretlerimiz sırasında okul öğrencilerimiz daire müdürlerimizle akıl oyunları oynadılar. Bu saye güzel bir gün geçirip vakitlerini daha verimli kullandılar. Yine öğrencilerimiz akşam da evlerinde aynı şekilde aileleriyle birlikte akıl oyunları oynayarak, ailelerinin teknolojiden uzaklaşmasını sağladı. Bu sayende öğrenci velileri hem teknolojiden uzaklaştılar hem de çocuklarıyla daha verimli ve güzel vakit geçirdiler. Biz projeyle hedefimize ulaştık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.