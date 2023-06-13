Afyonkarahisar'da en çok kitap okuyan öğrenciye hediye

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, 'Arkadaşımla Oku Yorum' isimli kitap okuma etkinliğinin kapanış programına katılarak en çok kitap okuyan öğrencilere hediye takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından düzenlenen ‘Etkileşimli Kitap Okuma' projesi çerçevesinde 'Arkadaşımla Oku Yorum' isimli kitap okuma faaliyetinin kapanış programı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen projeye, nisan ve mayıs aylarını içeren iki aylık süreçte Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, Kocatepe İlkokulu ve Selçuklu İlkokulu 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında toplamda 2 bin 260 öğrenci katıldı. Bu proje ile öğrencilerin bireysel kitap okuma yöntemlerinin dışında arkadaşıyla birlikte etkileşim halinde birbirlerini destekleyici ve geliştirici nitelikte okumaya teşvik etmek amaçlanıyor.

Düzenlenen programda öğrencilerin kitap okuma süreçlerini, ailelerinin projeyle ilgili görüşlerini anlattıkları, öğrencilerin kitabını diğer arkadaşlarıyla paylaşımlarının ve yorumlamalarının okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerine yönelik geliştirdikleri olumlu davranışları içeren video gösterimi izlendi. Takım halinde yarışarak en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci tarafından verildi.