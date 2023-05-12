Afyonkarahisar'da ‘En Güvenliği Sığınağınız Aile' konferansı

Afyonkarahisar'da Aile Haftasını nedeniyle İl Müftülüğü tarafından ‘En Güvenli Sığınağınız Aile' konulu konferans verildi.

Aile Haftası münasebetiyle, Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından kadın Vaizler ve Kur'an Kursu öğreticilerine yönelik program gerçekleştirildi. Engelsiz Kur'an Kursu konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç tarafından "En Güvenli Sığınağımız Aile" konulu konferans verildi. Konferans sonunda, İl Müftüsü Sinan Kazancı da bir konuşma yaparak, ailenin fert ve toplum açısından önemine dikkat çekti. Program hediye takdimi ve katılımcılara çiğ köfte ikramıyla sona erdi.