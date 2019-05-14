Afyonkarahisar'da Engelliler Festivali yapıldı

Afyonkarahisar Anıt Park içerisinde başlayan 13. Engelliler Festivali, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Kortej yürüyüşüyle devam eden festivalde protokol üyeleri de engelli vatandaşların haklarına dikkat çekmeye çalıştı. Bazıları tekerlekli sandalyeye binip, bazıları da gözlerini bağlayıp yürüyen protokol üyeleri, engelli bir vatandaşın nasıl yaşadığını anlayıp empati kurdu. Daha sonra ise iş merkezi içerisine engelliler tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi, engellilere yönelik eğitim kurumları ve derneklerinin hazırladığı el sanatlarının satışa sunulduğu sergi, büyük ilgi gördü. Anıtpark'taki kutlamaların açılış konuşmasını Engelliler Meclis Başkanı Mesut Yurt yaptı. Engelliler Festivali'ni 13. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mesut Yurt, desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

“Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, engelli vatandaşlara gereken desteğin her zaman verileceğini söyledi. Zeybek, “Üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Belediye olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanlarında olacağız. 586 akülü araç ile bin 352'ye yakın tekerlekli sandalye ile engellilerin yanında olduk. Şunu biliyoruz ki sağlıklı her birey engelli adayıdır. Çünkü ne zaman neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hükümetimizin engellilere yönelik gerçekleştirdi çalışmalardan feyz alarak engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Herkes engelli adayıdır”

Vali Mustafa Tutulmaz da, devletin ve hükümettin engelli vatandaşlara yönelik birçok çalışmasının olduğunu söyledi. Tutulmaz şöyle devam etti;

“Bu hafta yapılacak etkinliklerle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu algı şudur. Hepimiz bir şekilde bir engelli adayıyız. Bunun kime ne zaman nerede geleceğini kimse bilemez. Mevcut engelli kardeşlerimizde bunu kendilerinin bir tercihi olarak bu durumda değiller. O zaman biz engelli kardeşlerimizi anlamalıyız, onların problemlerini çözme yolunda gayret sarf etmeliyiz. Bugüne kadar gerek hükümetlerimiz, gerek valiliğimiz engelli kardeşlerimizin problemlerini çözülme yolunda önemli çaba göstermişlerdir. Son yıllarda sosyal devlet olmanın bir gereği olarak engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin önemli problemleri çözülme yolunda belirli bir aşama kaydetmiştir.”

“Tek çatı altında toparlanın”

Tüm engellileri tek çatı altında toplanmaya davet eden Vali Tutulmaz; “Birlik olunması gerekiyor. Tek tek eğer dernekler bir şeyler yapma gayreti içerisinde olsalar hizmetin veriminde bu günkü istenilen başarı elde edilemez. Bu uygulamayı sonuna kadar devam ettirmek lazım. Yanlış yapan, eksik yapan yanında bu birlik içerisinde olmayan kardeşlerimizi de bu birlik içerisinde olmaya davet ediyoruz. Birlik ile güç olur ancak. Güç olduğu zaman iş görülür. Onun için bütün engelli derneklerimizi bu çatı altında toparlamaya davet ediyoruz” dedi.