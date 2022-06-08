Afyonkarahisar'da 'Erasmus+ Akreditasyon Lansman' programı

Afyonkarahisar'da Erasmus+ Akreditasyon Lansman programında konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın: “2021-2027 yıllarını kapsayan akreditasyon sürecinde yaklaşık 4 milyon euro bütçe hedefine ulaşıp, toplamda 462 kurumla birlikte 3 bin 900 öğretmen ve öğrencinin Avrupa Birliği fırsatlarından faydalanmasını hedeflenmektedir” dedi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erasmus+ Akreditasyon Lansman programı düzenlendi. Program, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Yalçın konuşmasında; ‘'Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları ile tüm vatandaşlarımız için yurtdışında staj, eğitim, gönüllülük fırsatları artık çok daha erişilebilir hale gelmiştir. Bu erişilebilirlikten hareketle Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü 16 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ajansının sunduğu fırsatlardan yararlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye Ulusal Ajansı; öğrenci, öğretmen ve yetişkinler için eğitim ve öğretim hareketliliği projelerinin yerelde gerçekleştirilmesi amacıyla Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 3 farklı alanda akreditasyon vermiştir. 7 yıl boyunca devam edecek olan akreditasyon süreci Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitimi alanlarını içermektedir. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği 2021 Erasmus+ Akreditasyon Projesi'nde genel bütçe toplamında 411 bin euro ile 6. il olmanın gururunu yaşamaktadır. Bu bütçe ile 58 kurumda yaklaşık 400 öğrenci ve öğretmenin Avrupa Hareketliliğini gerçekleştirmeyi planlanmaktadır'' dedi.

2021-2027 yıllarını kapsayan akreditasyon sürecinde yaklaşık 4 milyon euro bütçe hedefine ulaşıp, toplamda 462 kurumla birlikte 3 bin 900 öğretmen ve öğrencinin Avrupa Birliği fırsatlarından faydalanmasını hedeflenmektedir.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Akreditasyon Lansman Programı, konsorsiyum üyesi olan kurumların bilgilendirilmesi, hareketliliklerini gerçekleştirmiş kurumların da tecrübelerini paylaşmalarıyla sona erdi.