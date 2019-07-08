Afyonkarahisar'da fasulye hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki üreticiler bu yıl bahar ayında ektikleri fasulyelerin hasadına başladı.

Bu yıl verimin yüksek olduğu ilk fasulye hasadında, 2 bin 500 dekar alanda elde edilen ürün çiftçilerin yüzünü gülmeye başladı. Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan tezgâha kadar gelen fasulyenin fiyatı 2 buçuk lira ile 3 lira arasında değiştiği belirtildi. Fasulye üreticisi bir kere ektikleri fasulyenin ardından tarlalarına bir daha ürün ekemediklerini belirtti. Üreticiler eski tohumları 6-7 defa kullandıklarını, ancak yeni tohumu ise bir kez kullanıp bir daha sonra kullanamadıklarını dile getirdi.

Fasulye tarlasında çalışan Fatma Erol, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘'Sıcağın altında çalışıyoruz, ancak fasulye pek de para etmiyor, bundan dolayı şikâyetçiyiz. Fasulye sezonu şimdi daha yeni başladı. Şuanda 2 buçuk 3 lira, ama biraz daha çoğaldığı zaman 1 liraya da satamıyoruz. Bu fiyat üzerinden gitse birazda olsa kazanıyoruz tabi. Nisan ayı geldiği zaman fasulye tohumunu ekiyoruz. 3-4 defa çabalıyoruz ve şimdi birinciyi topluyoruz'' dedi.

Fasulye yetiştiricisi Mehmet Erol ise, ''İşler sıkıntılı geçiyor. Baştan ekip yetiştiresiye kadar bayağı zaman geçiyor. Her şey pahalı o yüzden bayağı sıkıntılı geçiyor. Fasulyenin bize maliyeti 1 buçuk 2 liraya mal oluyor. Fasulye şuanda 2-2 buçuk lira arasında ediyor. Bayağı ucuz yani şuanda. Tohumu 1 sefer ekiyoruz bir daha ekemiyoruz o da çürüyor bir daha ekemiyoruz'' dedi.

Fasulye pazarında toptan alım yapan Recep Yetgin ise, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Fasulye piyasası bugünlerde çok güzel 3 lira civarlarında devam ediyor. Ürünlerimizde çok güzel inşallah pazarı da güzel olur. Vatandaşlarımız sofralarında 5-6 lira civarlarında fasulye yiyecekler. Çünkü nakliye ve vergi gibi maliyetler çok yüksek. Çiftçinin yetiştirme maliyeti 1 buçuk lira'' dedi.

Pazarda fasulyenin fiyatı ise 3 ile 4 lira arasında değiştiğini belirten pazar esnafı, bu fiyatın altına düşmediği sürece kazançlarının olacağını belirtti.

Pazar esnafı Ali Yıldız, ''Şuanda toptan Ankara haline gönderiyoruz ve 2 buçuk, 3 lira arasında fasulye fiyatı geçiyor. Bu fiyatlara satarsak para kazanıyoruz. Bu fiyatların altına düşerse para kazanamayız. Tarladan pazara çok zor şartlarda geliyor ama getiriyoruz'' dedi.

Pazarda 4 kilo fasulye alan müşteri Abdullah da, ''Fasulyeyi şuanda tezgahtan kilosunu 4 liradan aldım. Çiftçimiz 3 liradan satıyor. İnşallah böyle gitsin çiftçimiz kazansın. 3 kilo aldım, 4 liraya aldım kilosunu'' ifadelerine yer verdi.