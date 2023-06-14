Afyonkarahisar'da foto saferi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde Zafer Kalkınma Ajansının koordinasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destekleriyle 16-18 Haziran 2023 tarihlerinde Afyonkarahisar'da Foto Safari Etkinliği düzenlenecek.

Etkinliğe, doğa, tarih, kültür, gastronomi konularda alanında uzman sosyal medya içerik üreticileri davet edildi. Doğa temasıyla haşhaş, lavanta, gül bahçeleri, Eber Gölü, Kırkgöz Köprüsü, Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı; Tarih temasıyla Ulu Cami, Mevlevihane, Afyonkarahisar Kalesi, Tarihi Konaklar ziyaret edilecek.

Kültür temasıyla Frig Vadileri ziyaret edilerek içerikler üretilecek olup gastronomi temasıyla da Afyonkarahisar'ın coğrafi işaretli 10 yöresel ürününün sergilenecek.

Öte yandan katılımcılar Ürün Fotoğraflama Eğitimi ile alanında özgün üretici ve şeflerle buluşturulması sağlanacak.