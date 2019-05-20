Afyonkarahisar'da Galatasaray'ın şampiyonluğu çoşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'da Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunu sarı-kırmızılı taraftarlar coşkuyla kutladı.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda şampiyon Galatasaray oldu. Spor Toto Süper Lig'in 33. Haftasında Başakşehir ile oynadığı müsabakanın ardından bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı.

Afyonkarahisar kent merkezindeki Yeşilyol Caddesi ve Anıt Park önünde toplanan yüzlerce kişi, Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir'i sahasında konuk eden Galatasaray'ın karşılaşmayı 2-1 kazanarak Lefter Küçükandonyadis Sezonunda şampiyon olmasını kutladı.

Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte kent merkezindeki Galatasaray taraftarları sokağa döküldü.Galatasaray marşları söyleyen yüzlerce kişi, konvoy oluşturan sürücüleri destekledi. Kalabalık, kutlamalar sonrası olaysız dağıldı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kutlamalar kapsamında geniş güvenlik önlemleri aldı.