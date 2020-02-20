Afyonkarahisar'da Gastronomi Evi tanıtıldı

Afyonkarahisar Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, restorasyon çalışmaları tamamlanan Gastronomi Evi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Burmalı Mahallesi'nde Benlioğlu Konağı olarak bilinen Gastronomi Evi'ni basın mensuplarına tanıtan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, teşrifatına büyük önem verdiklerini söyledi. Gastronomi alanında devam eden çalışmalarını da anlatan Akar, Gastronomi Evi'nin tanıtımda amiral gemi görevini üstleneceğini söyledi. Gastronomi alanında yapılan çalışmalara Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in büyük destek verdiğine dikkat çeken İhsan Akar, “Bu güne kadar yaptığımız çalışmalarda Valimiz Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, ticaret odamız, ticaret borsamız, üniversitemiz ve bütün STK'ların özellikle basınımızın çok büyük desteği oluyor. Basınımızın çalışmalarımızın her adımında bulunması bizim için çok önemli. Gastronomi sadece il merkezi için değil, ilçelerimizle birlikte yeni bir hedef, yeni bir projedir. Gerek ilimizde, gerekse ilçelerimizde Afyon'un mutfağını sunan birçok işletme açılacağına bizler yürekten inanıyoruz” dedi.

“99 yöresel ürünümüz var”

Gastronomi Evi'nde profesyonel mantıkla yürütecek bir sistem oluşturacaklarını ifade eden Akar, “Burası ilimiz yemek kültürünü yansıtacak hijyeni ve temizliği sağlayacak bir mihenk taşı, önemli bir odak noktası olacak. Çalışmalarımız ışığında reçetelendirmesini yaptığımız şu an için 99 yöresel ürünümüz var. Birçok yöresel lezzetimiz için de araştırmalarımız devam ediyor. İlçelerimizdeki yöresel lezzetlerimizin ortaya çıkarılması konusunda çalışmalar içerisindeyiz. Bu çalışmamızı kitap haline getirip, dijital ortamda yayınlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünyada 36 şehirden biri olduk”

Dünyada Gastronomi Marka Şehir unvanını alan 36 şehirden olduklarının altını çizen Akar, “Geride kalan 113 günlük süre içerisinde çok güzel adımlar attık. Bu çalışmayı tüm guruplarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Gastronomi Evi, çalışmalarımızın amiral gemisi olacak. Tefrişatına çok önem veriyoruz. Burada Afyon'un tarihini imgeleyen odalar oluşturmayı planlıyoruz. Afyon'un tarihi sürecinden geçen kavimlerle ilgili Lidya Odası, Hitit Odası, Frig Odası, Selçuklu Odası, Osmanlı Odası, Cumhuriyet Odası gibi sembolik odalar oluşturacağız. İki odamızı Afyon mutfağının vazgeçilmezi olan yer sofrasına göre dizayn edeceğiz" diye konuştu.