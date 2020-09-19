Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlamaları

Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Müşir ve Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'da tören düzenlendi.

Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende Afyonkarahisar Valiliği, İkmal ve Garnizon Komutanlığı, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Yusuf Aytaç Hürkal günün anlamı ile ilgili bir konuşma yaptı. Hürkal, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığını söyledi. Hürkal, "19 Eylül Gazileri Günü Türk kahramanlığının en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bu toprakların vatan olmasında bekası uğrunda canlarını adayanların gurur şerefle hatırlandığı anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda hayatlarını terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" diye konuştu.

Diğer yandan törene; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, daire müdürleri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.