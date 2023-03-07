Afyonkarahisar'da gelen depremzedeler aktif iş gücü piyasasına katılacak

Afyonkarahisar'da depremzedelerin istihdama katılmasını yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada ilk etapta aktif iş gücünde yer alacak depremzedeler arasındaki kalifiye personeller belirlenecek.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenerek Afyonkarahisar'a gelen depremzede vatandaşlarımızın istihdam edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. İŞKUR aracılığıyla yürütülen çalışmada şehrimizdeki misafirlerin meslekleri, eğitimleri, iş deneyimlerini ve SGK kayıtlarını kapsayan bir veri tabanı oluşturularak kendilerine uygun işlerde istihdam edilmelerine yönelik adımlar atıldı. Bu çerçevede Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından kentteki işverenler ile görüşmeler yapılarak iş potansiyelleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

“Taleplerin yüzde onluk kısmında istihdam sağladık”

Süreci titizlikle yürüttüklerini ifade eden Çalışma v İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya şunları söyledi:

“Depremden etkilenerek şehrimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımıza iş imkânı sağlanmasıyla ilgili olarak Sayın Valimizin verdiği talimatlar doğrultusunda hızlıca çalışmaya başladık. Öncelikle şehrimizde istihdam edilebilecek ve işgücü noktasında katkı sunan depremzedeleri belirledik. Bunların içinde şehrimizde kalıcı iş ihtiyacı olanları tespit ederek ivedilikle yerleştirme işlemlerini başlattık. Şu ana kadar geçen bir aylık sürede ise gelen taleplerin yüzde onluk kısmında istihdam sağladık. Bunun dışında herhangi bir iş tecrübesi olmayan gençlerimize de mülakat ve cv hazırlama teknikleri üzerine eğitim verdik.”

“Bu sorun yalnızca bölgenin sorunu değil”

Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın çalışma hayatlarındaki zararlarını asgari düzeye indirmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Yiğitbaşı, yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak, “''Malumunuz ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Bildiğiniz gibi ülkemizin birçok yerinde depremden etkilenen vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Bölgedeki birçok insanın evi yıkıldı, ekmek teknesi dağıldı ve çalışma hayatı bir anda sekteye uğradı. Bu kırılma bölgenin sınırlarını aşarak, tüm ülkenin ekonomi ve çalışma hayatını etkiledi. Dolayısıyla bu sorun yalnızca bölgenin sorunu değil tüm millet olarak üstesinden gelmemiz gereken bir sorundur. Biz de Afyonkarahisar olarak gerek İş-Kur İl Müdürlüğümüz, STK'larımız ve iş dünyası ile koordineli bir şekilde bu süreci yürütmeye gayret ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda şehrimizde yaşam kurmak isteyen tüm vatandaşlarımızın istihdam taleplerini değerlendirip neticelendirme konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.