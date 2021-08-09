Afyonkarahisar'da genç liderlerin atölye çalışmaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Afyonkarahisar Girişimci Genç Liderler Derneği'nin yaptığı "Lider Genç Kitap Kahve" projesinin “Film Atölyesi” etkinliği gerçekleştirildi.

Dernek binasında ilki gerçekleştirilen atölyeye çeşitli yaş gruplarından gençler bir araya geldi. Keyifli ve eğitici geçen atölyede Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Behlül Beşen yaptığı açıklamada, proje kapsamında yapılmış ve yapılacak olan faaliyetlerden de söz etti. Diğer atölyeler gibi Film Atölyesinin de bundan sonra devam edeceğini belirten Beşen, birlikte yapılacak etkinliklerin sosyalleşme, istişare ve birliktelik ortamına katkı sağladığını dile getirdi. Beşer, tüm gençleri ofislerine davet ederek, birlik beraberlik içerisinde çalışma mesajı verdi.