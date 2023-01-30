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Afyonkarahisar'da ‘Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı' devam ediyor

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 12-14 yaş arası gençlere yönelik “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 12-14 yaş arası gençlere yönelik “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" devam ediyor.


Okulların yarıyıl tatiline girmesi münasebetiyle Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından,12- 14 yaş arası gençlere yönelik planlanan, “Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı" devam ediyor. Afyonkarahisar Müftülüğü, İl Gençlik Koordinatörlüğü'nün organizesinde, eğitim ve sosyal aktivitelerle, Altınoluk Kız Kur'an Kursu ve Sahipata Erkek Kuran Kursunda gerçekleşti. Bu kapsamda, İl Müftü Vekili Harun Yılmaz, Şube Müdürü Mehmet Özuğur ile birlikte, kız ve erkek öğrencilerine yönelik ayrı ayrı gerçekleştirilen kampları ziyaret ederek, gençlerle hasbihal etti. Kamptan memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler, bu tür organizelerin devamını istedi. Ziyaret sonrası İl Müftü Vekili Harun Yılmaz, görevlilere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

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