Afyonkarahisar'da ‘Gerçekliğin Doğru Algılanması' projesi gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde yürütülen Gerçekliğin Doğru Algılanması (KA229 Rightful Perception of Reality) isimli projenin İspanya'da yapılması planlanan etkinlikleri Covid-19 nedeniyle online olarak gerçekleştirildi.

Yapılan sanal eğitim ve faaliyetlerde okulun proje ortakları Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya'dan 105 öğretmen ve öğrenci katıldı. Proje faaliyetleri ortakların ülkelerini, şehirlerini, okullarını ve kendilerini İngilizce olarak tanıtmaları ile başladı. Öğrenciler etkinlikler boyunca ülkelerinde ulusal ve bölgesel düzeyde çalışmalar yapan dernekleri ve faaliyetlerini tanıtarak çevre kirliği, hayvan hakları, kadına şiddet, göçmen sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Katılımcılar farklı kültürlerden akranları ve meslektaşları ile iş birliği yaparak, evrensel sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalıştı.

Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Yonca Öztürk yaptığı açıklamada, projenin öğrencilere gelişim açısından büyük katkısı olduğunu söyledi. Öğrencilerin proje kapsamında kendi aralarında fikir alış verişinde bulunduğunu ifade eden Öztürk, projenin son hareketliliğin Nisan ayında Portekiz'in ev sahipliğinde yapılması planlandığının bilgisini verdi.