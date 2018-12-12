Afyonkarahisar'da geri dönüşüm çalışmaları

Afyonkarahisar'da, Çevre Hizmetleri Birliği ve ÇEVKO Vakfı işbirliğinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili hane eğitimleri gerçekleştirildi.

Çalışma, Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi kapsamında 19 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Çevre bilincini oluşturmak ve ambalaj atıklarının çöpe atılmasını önlemek amacıyla 12 gün boyunca Selçuklu, Dörtyol, Kanlıca, Ali İhsan Paşa, Dumlupınar ve Erenler mahallelerindeki hane ve işletmelerde eğitimler verildi. Hane eğitim çalışmalarında 6 bin 835 hane ve işyerine ulaşılarak hane sakinlerine ve işyeri sahiplerine ambalaj atıklarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Hane eğitim çalışmalarında halkın projeyi destekledikleri, çevrenin korunması adına ambalaj atıklarının çöp değil geri dönüşüm noktalarına atılması konusunda hassasiyet göstereceklerini belirtmeleri, çalışmaları anlamlı kıldı.