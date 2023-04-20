İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da gıda denetimleri arife günüde sürdü

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı denetimleri arife günü de sürdürdü.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bayram nedeniyle tüketimi artan gıda ürünlerinde yapılan denetimlere hız verdi. Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:


“Ülkemizde üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenirliliğine yönelik denetimler il bazında hazırlanan aylık denetim programları ile bakanlığımızca ürün ve riskler bazında hazırlanan yıllık denetim programları çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.


Ramazan bayramı nedeniyle tüketimi artan unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim, satış yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin gıdaların ve hammaddelerin son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ile etiket bilgileri İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlilerince resmi kontrol yapılarak denetimleri gerçekleştirilmektedir.”

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