Afyonkarahisar'da göçmenlere yönelik ‘Yerelde Uyum Buluşmaları' toplantısı

Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliği ile düzenlenen ‘Yerelde Uyum Buluşmaları' toplantılarının 30'uncusu Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Toplantılarla yurt genelinde 25 bin göçmene ulaşılması amaçlanıyor.

Afyonkarahisar'da yaşayan yabancıların uyum faaliyetlerini arttırmak, sunulan hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapmak, doğru bilinen yanlışlar ile ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve toplumların etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen Yerelde Uyum Buluşmaları gerçekleştirildi. Bir termal otelde düzenlenen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü Yetkilisi Ekin Eroğlu, BM Uluslararası Göç Örgütü olarak Göç İdaresi Başkanlığı ile birlikte 81 ilde gerçekleştirecekleri ‘Uyum Buluşmasında', göç alanındaki kurum ve kuruluşlar ile Türkiye'de göçmenlerin bir araya getirilmesinin, göçmenlere hakları ve ulaşabilecekleri hizmetler hakkında bilgi verilmesi ve kurumlar arası istişaresini gerçekleştirilmesini amaçlayan toplantılara katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Eroğlu, “Türkiye'de sosyal uyum projesinin en öncelikli amaçlarından biri olan farklı statülerdeki göçmenleri ulusal eylem planı çerçevesinde sosyal katılım ve uyumunun desteklenmesi amacı altında ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile bir araya getirilerek göçmen topluluklarına sağlanan hak ve hizmetler üzerine bilgilendirici çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu toplantılar kapsamında Göç İdaresi Başkanlığı ile birlikte 25 bin göçmene ulaşılması amaçlanmaktadır” dedi.

“Entegrasyon kelimesi yerine ‘uyum' kavramını kullanıyoruz”

Ardından Göç İdaresi Başkanlığı Göç Uzmanı Halil İbrahim Kundak tarafından “Türkiye'de Göç ve Uyum” konusunda katılımcılara bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Kundak, uyum felsefesi hakkında bilgilere vererek şunları söyledi:

“Biz ‘entegrasyon' kelimesi yerine ‘uyum' kavramını kullanıyoruz. Entegrasyon daha politik bir kavramdır. Ülkeye yeni gelen kişiye ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini öğrenme zorunda bırakılması kavramıdır. Biz bu sebeple daha kucaklayıcı olan ‘Uyum' kavramını kullanıyoruz. Uyum hem yabancının hem de ev sahibi toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik olarak iyileşmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Uyum her iki toplumu da bulunduğu coğrafyada kültürel ve diğer alanlarda zenginleştirir. Bu sebeple biz asimilasyon demiyoruz ya da entegrasyon demiyoruz, uyum diyoruz.