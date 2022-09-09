Afyonkarahisar'da görme engelliler satranç turnuvası tamamlandı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Büyük Taarruz'un 100.Yıl etkinlikleri çerçevesinde 32 ilden 262 sporcunun katılımıyla düzenlenen 100.Yıl Zafer Satranç Turnuvası Afyonkarahisar'da tamamlandı.

4 - 9 Eylül 2022 tarihleri arasında Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda yapılan satranç müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Müsabakalara Afyonkarahisar'dan katılan Ahmet Abay Yıldızlar kategorisinde birinci olarak Altın madalyanın sahibi oldu. Düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Orhan Tanrıkulu, Teknik Kurul Üyesi Fatma Yılmaz, idareci, antrenör, hakemler ile sporcular ve aileleri katıldı.

100. yıl anısına Afyonkarahisar'da gerçekleşen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası ödül töreninde konuşan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, “100. yıl anısına Afyon'da gerçekleşti. Bu tür spor etkinliklerinin devamı olacak. Bugün burada dereceye giren bütün sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızın en büyük destekçisi olan ailelerimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanına, üyelerine, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulundu.