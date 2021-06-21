Afyonkarahisar'da gül ve lavanta bahçelerinin yolları yapılıyor

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri amacıyla yol çalışmalarına hız veren İl Özel İdare ekipleri, kentin birçok noktasında aynı anda yol genişletme ve onarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dazkırı'ya bağlı Sarıkavak, Örtülü ve Darıcalar köyünde 10 kilometre yol genişletme ve dolgu çalışmalarına hız veren ekipler, kısa sürede yapılan yolları vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor. Lavanta ve gül bahçelerinin yoğun olarak bulunduğu mevkie ulaşımın daha kolay ve konforlu olması bekleniyor.