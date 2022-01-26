Afyonkarahisar'da güneş günler sonra az da olsa yüzünü gösterdi

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar'da güneş az da olsa günler sonra yüzünü gösterdi.

Kentte 4 günden bu yana devam eden kar yağışı bu sabah itibari ile etkisini yitirirken, güneş az da olsa günler sonra sıcak yüzünü gösterdi. Güneşli ve açık havaya rağmen kentte soğuk havanın hüküm sürdüğü kentte meteorolojik verilere göre gündüz hissedilen hava sıcaklığının ise eksi 8 derecelere olduğu belirtildi. Soğuk havanın hafta boyunca devam edeceği öğrenilirken, kat yağışının ise 30 Ocak Pazar gününe kadar ara vermesi tahmin ediliyor.