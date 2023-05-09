Afyonkarahisar'da hacı adaylarına yönelik seminer

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik "Hac Eğitim Seminerleri" yapıldı.

Haziran ayında yola çıkacak olan hacı adaylarına yönelik düzenlenen seminerlerin ilki, Kamil Miras Anadolu Lisesi konferans salonunda, ikincisi ise Uydukent Selçuklu Caminde gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan İl Müftüsü Sinan Kazancı, hac ibadeti için bu yıl kurada çıkıp, Rahman'ın misafirleri olacak olan hacı adaylarını tebrik ederek, sağsalim gidip dönmeleri temennisinde bulundu. Seminerlerde, İl Müftüsü Sinan Kazancı, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, İl Müftü Yardımcısı Harun Küçük, Hac ve Umre Şube Müdürü Memetnuri Durdu görev aldı.

Selçuklu Caminde hac ibadetinin uygulamalı olarak anlatıldığı seminer sonunda, sağlık personeli tarafından hacı adaylarına menenjit aşısı yapıldı.