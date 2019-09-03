Afyonkarahisar'da Halk Sağlığı Haftası kutlanıyor

Halk Sağlığı Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, 2001 yılından beri Sağlık Bakanlığı öncülüğünde kutlanmakta olan bu haftanın amacının her sene belli bir konuda kamuoyuna bilgi vermek, vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu söyledi. Sağlık alanındaki çalışmalar içinde anneler ve çocukların özel bir önceliğe sahip olduğunu vurgulayan Sağlık Müdürü Korkmaz, "Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır" dedi.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz hafta dolayısıyla yaptığı açıklamasına şöyle devam etti:

“Bakanlığımız tarafından anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik pek çok çalışma ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bunlardan bazılarını dile getirecek olursak; 15- 49 yaş arasındaki tüm kadınların sağlık açısından değerlendirilmesinin sağlanması, üreme dönemi kadın sağlığı göstergelerinin iyileştirilmesi, doğurganlık çağındaki kadında riskli durumların tespit edilmesi, gebelik öncesi danışmanlık verilmesi, erken dönemde gebelik tespiti yapılabilmesi için yılda en az iki kez birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimleri tarafından izlenmektedir. Evlilik öncesi sağlık raporu almak için başvuran kişilere; sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, üreme sağlığı yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, akraba evliliği ve genetik geçişli hastalıklarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, evlenecek çiftlerin olası riskler, sonuçları ve korunma yolları konularında bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gebelerin; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için Gebe Bilgilendirme Sınıflarında anne adaylarına bilgi verilmektedir. Doğum Öncesi Bakım Programı gebelere doğum öncesi bakım yönetim rehberi doğrultusunda hizmet sunulması, sağlıklı gebelik geçirerek sağlıklı bebek doğurması ve sağlığının korunması, gebelikten önce var olan hastalıkların saptanması, gebelikteki riskli durumların erken tanı ve tedavisi ile gerekirse sevkini içerir. Tüm gebelerin en az 4 kez doğum öncesi bakım hizmeti almaları sağlanmaktadır.”