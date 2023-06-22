İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar'da haşhaş küspesi dolu kamyon devrildi

Afyonkarahisar’da kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatan kamyondaki haşhaş küspeleri yere döküldü.

Afyonkarahisar'da kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatan kamyondaki haşhaş küspeleri yere döküldü.


Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.K. İdaresindeki haşhaş küspesi yüklü 48 Y 0440 plakalı kamyon ile Bolvadin'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına yan yattı. Kaza da ölen ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.