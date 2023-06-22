Afyonkarahisar'da haşhaş küspesi dolu kamyon devrildi

Afyonkarahisar’da kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatan kamyondaki haşhaş küspeleri yere döküldü.
Afyonkarahisar'da kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yatan kamyondaki haşhaş küspeleri yere döküldü.
Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.K. İdaresindeki haşhaş küspesi yüklü 48 Y 0440 plakalı kamyon ile Bolvadin'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına yan yattı. Kaza da ölen ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.