İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da hava durumu

Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar’da bu hafta sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar'da bu hafta sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.


Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı Afyonkarahisar'da, hava sıcaklıkları da azalmaya başladı. Meteorolojik tahminler göre kentte bu hafta hava sıcaklıkların eksi 4 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre ise kentte bu hafta yağış beklenmiyor.

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