İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da hava durumu

Yapılan meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar’da bu hafta sıcaklıkların gündüz 10 derecenin üstünde olması bekleniyor.

Yapılan meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar'da bu hafta sıcaklıkların gündüz 10 derecenin üstünde olması bekleniyor.


Kentte geçtiğimiz haftalar da etkisini gösteren soğuk havanın ardından son birkaç gündür sıcaklıklar artmaya başladı. Yapılan değerlendirmelere göre, kentte bu hafta güneşin daha fazla yüzünü göstereceği belenirken, bu hafta ise özellikle gündüzleri sıcaklığın 10 derecelerin üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

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