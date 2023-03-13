Afyonkarahisar'da hava durumu

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar'ı bu hafta yağışlı bir hava bekliyor.

Meteorolojik verilere göre, Afyonkarahisar'da bu hafta aralıklarla yağmur yağışı olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının da yağışla birlikte azalması beklenen kette en düşük sıcaklıkları 4, e yüksek sıcaklıkların ise 16 derece seviyesinde olması tahmin ediliyor. Yağışların zaman zaman ise karla karışık şeklinde yağması bekleniyor.