Afyonkarahisar'da hayvan pazarları yeniden açılıyor

Çayırbağ Belediyesi tarafından, Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Afyonkarahisar Bölge Hayvan Pazarı'nın İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar neticesinde açılmasına izin verildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çayırbağ Belediyesi Hayvan Pazarı'nda son kontrollerini yaptı. Yapılan kontrollerde canlı hayvan pazarının yarın günü tekrar vatandaşların hizmetine açılmasına karar verildi. Hayvan Pazar yerimiz, haftanın Çarşamba, Perşembe ve Pazar günlerinde hizmet vermeye devam edecek. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

“Gerekli tedbirleri aldık”

Belediye ekipleri tarafından canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışmalarının tamamladığını aktaran Çalışır, "Yeni normalleşme sürecinde belediye olarak hayvan pazar yerinde gerekli tedbirleri almış durumdayız. Bütün hayvan yetiştiricileri, besicilerimiz ve vatandaşlarımız canlı hayvan pazarımızda maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. Sağlığımız için tedbirlerimizi elden bırakmayalım" ifadesini kullandı.