Afyonkarahisar'da huzurevi sakinleri yeni kimliklerine kavuşuyor

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni kimlik kartı başvuruları alınan vatandaşlarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinlerinin kimlik kartı başvurularını Vali Mustafa Tutulmaz öncülüğünde İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü İlhan Eser, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Oflu ve nüfus müdürlüğü yetkileri yaptı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2017 yılının Ocak ayında başlamıştı. İlk etapta 11 ilde ardından tüm illerde dağıtımına başlanan kimlik kartları ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayabiliyor. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu, gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanabiliyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar'da İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü kimlik dağıtımı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İl Nüfus Müdürlüğü Türkiye genelinde 7'nci sırada olan Afyonkarahisar'ı daha da yukarıya taşımak için çalışmalarına hız verdi.

Nüfus müdürlüğü yetkilileri sırayla yaşlı vatandaşların kimlik kartı başvurularını aldı. Vali Mustafa Tutulmaz huzurevi sakinleriyle de sohbet ederek onların sıkıntılarını ve isteklerini dinledi. Yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Tutulmaz, sağlıklı uzun ömürler temenni etti. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki program sırasında Ekrem Yavuz Ortaokulu öğrencilerince de Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Yaşlı vatandaşların ellerini öpen ve onlara kırmızı gül hediye eden öğrencilerle de bir araya gelen Vali Mustafa Tutulmaz duyarlı davranışları ve anlamlı ziyaretleri dolayısıyla öğrencileri tebrik etti.